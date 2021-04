Posiedzenie u Prezydenta RP. Tematy to m.in. amantadyna, matury i powrót do szkół

W ciągu kilku tygodni zapadnie decyzja w sprawie dopuszczenia amantadyny do leczenia COVID-19 - poinformował prezydent Andrzej Duda.

Lek, stosowany między innymi w leczeniu choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego, jest zdaniem części specjalistów, skuteczny także przeciw COVID-19.Prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej przypomniał, że minister zdrowia Adam Niedzielski już kilka miesięcy temu zwrócił się o przeprowadzenie badań klinicznych tego leku. Od ich wyników będzie zależało dopuszczenie go do stosowania w terapii. Andrzej Duda powiedział, że rezultaty badań powinny być znane w najbliższych tygodniach i w zależności od nich Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzje w sprawie amantadyny. Prezydent dodał, że rząd szuka wszystkich możliwości zapobieżenia zachorowaniom i leczenia COVID-19. Prezydent zaapelował w piątek, by nie lekceważyć objawów zakażenia koronawirusem.Prezydent Andrzej Duda poinformował, że egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i będą przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej.Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rząd poważnie rozważa otwarcie szkół w systemie hybrydowym. Oznaczałoby to, że uczniowie w określonych grupach przychodziliby do szkół, podczas, gdy pozostali uczestniczyliby w lekcjach zdalnie. W kolejnym tygodniu następowałaby wymiana.Prezydent mówił, że termin otwarcia szkół jest uzależniony od sytuacji epidemicznej, ale obecnie model hybrydowy to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie częściowego powrotu do stacjonarnej nauki.Prezydent dodał, że takie rozwiązanie wydaje się sensowniejsze niż dopuszczenie do stacjonarnej nauki wyłącznie najmłodszych klas.Aktualne obostrzenia epidemiczne, obejmujące również zamknięcie szkół, żłobków i przedszkoli, obowiązują do 18 kwietnia. Z opieki nad dziećmi w tych placówkach mogą korzystać tylko uprawnione grupy rodziców.