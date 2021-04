Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wypadek na krajowej "dwudziestce" między Chociwlem a Węgorzynem.

Samochodów osobowy przed godz. 12 wjechał do rowu. Jedna osoba została ranna - do szpitala przetransportowała ją załoga śmigłowca pogotowia.



Służby wprowadziły ruch wahadłowy, mundurowi szacują, że swobodnie będzie można tamtędy przejechać ok. godz. 14.