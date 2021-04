Kiermasz "Paczki dla Bohatera". Cel: Wakacje kombatantów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wojskowe mundury, historyczne książki, ale też kanister barek, w którym zmieści się sześć szklanek i butelka alkoholu - między innymi takie rzeczy można było kupić podczas kiermaszu "Paczki dla Bohatera".

Pieniądze zebrane podczas targu będą przeznaczone dla kombatantów - konkretnie na ich wakacje w Międzyzdrojach.



Stowarzyszenie zorganizowało kiermasz, bo nie udało się jeszcze zebrać całej sumy, aby wszyscy chętni kombatanci mogli wyjechać - mówi prezes "Paczki dla Bohatera" Tomasz Sawicki. - Zostało nam dwa tygodnie do wyjazdu. Czeka 80 kombatantów. Obiecaliśmy, że ich zabierzemy. Niestety przez Covid straciliśmy wielu darczyńców. To jest nasza ostatnia szansa. Wyprzedajemy nasze własne rzeczy z kolekcji, z mojej grupy, od moich darczyńców, od moich wolontariuszy. Dary przyjechały z całej Polski.



To już 5. edycja wakacji dla kombatantów organizowanych przez stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera".