Kaganiec i smycz albo 500 minus

Spacer z czworonogiem bez smyczy czy kagańca będzie słono kosztować - nawet 500 złotych. W sobotę zmieniają się przepisy związane z opieką nad zwierzętami.

Do tej pory również właściciela można było ukarać mandatem ale różnej wysokości - od teraz zgodnie z rozporządzeniem taryfikator będzie bezwzględny dla właścicieli niezabezpieczonych psów.



- Dodano sztywny taryfikator: grzywnę w wysokości 500 złotych w przypadku, kiedy sytuacja z psem jest groźna dla życia i zdrowia, czy to zwierzęcia czy to człowieka. Musimy w szczególny sposób dbać o zwierzę, które jest agresywne czy nieprzewidywalne. Smycz, kaganiec - winne być te psy w ten sposób zabezpieczone - podkreśla Joanna Wojtach, rzeczniczka straży miejskiej.



Za "niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia" grozi grzywną od 50 do 250 zł. Wyższy mandat - do 500 złotych może zostać nałożony kiedy zwierzę jest szczególnie niebezpieczne.