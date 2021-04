Msza za ofiary katastrofy smoleńskiej. "Prosimy o zgodę narodową" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mszą świętą w katedrze św. Jakuba zakończyły się szczecińskie obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wierni modlili się w intencji 96 ofiar polskiej delegacji, która leciała na uroczystości zbrodni katyńskiej.

We mszy świętej wziął udział m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Liturgii przewodniczył proboszcz katedry ks. Dariusz Knapik.- O 8.41 naszego czasu, katastrofa smoleńska, ten wielki dramat, który nas dotknął jako naród, jako wspólnotę tej katastrofy, która do dziś niewyjaśniona, ciągle krwawi na różne sposoby. Chcemy prosić Boga o radość wieczną dla tych, którzy wtedy polegli, o radość wieczną dla wszystkich pomordowanych w Katyniu, wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Prosimy o zgodę narodową w naszej ojczyźnie, o pojednanie - mówił ks. Knapik.- 11 lat temu cała delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, ostatnim prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, z wieloma znakomitymi ludźmi, nagle ich życie zostało brutalnie przerwane. Na to wydarzenie trzeba nam spojrzeć w perspektywie tych słów "Widzieliśmy Pana". W perspektywie zmartwychwstałego Chrystusa - mówił ks. Knapik.O 8:41, czyli w momencie katastrofy TU-154 lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty i zapalili znicze na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Szczecinie.W całym województwie w tym czasie zawyły syreny ku pamięci 96 ofiar z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.