Dobry czas na wsparcie Caritas

Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele katolickim Tydzień Miłosierdzia. Czas, kiedy możemy wesprzeć dzieła Caritas. Jednym z nich jest świetlica środowiskowa dla dzieci przy parafii św. Rodziny w Szczecinie.

Pani Sylwia jest mamą piątki dzieci, z których dwoje uczęszcza do świetlicy środowiskowej.- Na pewno jest to nieoceniona pomoc jeżeli chodzi o specjalistów: psychologa czy logopedę. Dzieci, szczególnie w dobie pandemii, potrzebują rozmowy, nie zawsze z rodzicem - mówi.Dzieci chwalą sobie pobyt w świetlicy.- Wychodzimy na dwór, bawimy się w świetlicy, są wolontariusze, którzy pomagają nam w lekcjach. Bardzo dziękujemy za to, że jest świetlica. I wszystkim dobroczyńcom - podkreśliły.Siostra Iza Jasińska, pracuje w świetlicy i przyznaje, że dzieci są ze sobą bardzo zintegrowane.- Bardzo się wspierają, starsze dzieci pomagają młodszym w porządkowaniu świetlicy. Staramy się też zachęcić dzieci do tego, żeby przybliżyć im Pana Boga - przyznaje.W samym Szczecinie jest siedem podobnych świetlic Caritas.