Koszalin: uroczystości w Domu Miłosierdzia

Modlitwą koronką prawie 100 mieszkańców Domu Miłosierdzia w Koszalinie uczci niedzielne święto Miłosierdzia Bożego.

"Dom jest jego symbolem" - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Radosław Siwiński, prezes Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie. Zaznaczył, że Dom daje schronienie ubogim, bezdomnym, ludziom borykającymi się z problemami z całego kraju.Duchowny podkreślił, że w trudnym czasie epidemii jest szansa na odkrycie Bożego Miłosierdzia i zwrócenie się ku Bogu.- Chociaż nie obserwuję tego jakoś mocno, nie ma masowych nawróceń, jest nawet urąganie Panu Bogu przez całą sytuację, ale myślę, że sytuacja obecna jest szansą, by odkryć Boga w cierpieniu i trudach. Jeżeli chcemy odkrywać Boga w cierpieniu i trudach, to odkryjemy, ze jest dobry i miłosierny - powiedział.Uroczystości w Domu Miłosierdzia Bożego będą transmitowane w internecie - To jest święto największe po Zmartwychwstaniu. Mamy świadomość, że w tym domu wszystko ma miejsce z Miłosierdzia Bożego. Można się z nami łączyć przez internet, będziemy czytać siostrę Faustynę przez internet do godz. 15, potem uroczysta koronka, a potem świętowanie przy stole, śpiewanie i posiłek... Ale: na pewno smutniej - przyznał.Święto Miłosierdzia ustanowił święty papież Jan Paweł II na pamiątkę objawień świętej siostry Faustyny Kowalskiej. W tym roku święto jest obchodzone pod hasłem "Miłosierdzie źródłem nadziei".