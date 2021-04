Do tej pory do programu przystąpiło 19 prywatnych firm, które oferują zniżki mieszkańcom. źródło: https://karta.miedzyzdroje.pl/

Ponad 100 Międzyzdrojskich Kart Mieszkańca trafiło już do właścicieli - informują urzędnicy po pierwszym miesiącu wydawania dokumentów.

Karty uprawniają m.in. do szeregu zniżek w sklepach, lokalach, punktach usługowych, a także do korzystania za darmo z niektórych atrakcji czy ułatwień.Do tego każdy posiadacz karty powyżej 65-go roku życia, który złoży odpowiedni wniosek otrzyma Bon Seniora - czyli 150 złotych. Dokumenty można składać od 1 maja.Kartę mieszkańca mogą otrzymać te osoby, które rozliczając się z fiskusem wskazują jako swój adres Międzyzdroje. Dokumenty potrzebne do otrzymania karty można znaleźć na stronie internetowej Do tej pory do programu przystąpiło 19 prywatnych firm, które oferują zniżki mieszkańcom.