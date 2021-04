Nowa sala sesyjna, nowa sala ślubów...

Z kolei w miejscu starej sali, w której obradowali radni, mieszkańcy będą mówić sobie: "Tak" - powstanie tam nowa sala ślubów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W połowie lipca do użytku zostanie oddana nowa sala sesyjna w szczecińskim magistracie.

Aktualną datę zakończenia robót podał sekretarz miasta Ryszard Słoka odpowiadając na interpelację radnej Urszuli Pańki. Taki termin znalazł się w aneksie do umowy z wykonawcą. Pierwotnie miasto zapowiadało, że inwestycja gotowa będzie w pierwszej połowie roku.



Nowa sala sesyjna powstaje w pomieszczeniach dawnej filharmonii. Przebudowa ma kosztować ponad 16 mln złotych.



Z kolei w miejscu starej sali, w której obradowali radni, mieszkańcy będą mówić sobie: "Tak" - powstanie tam nowa sala ślubów.



Gdy będzie już gotowa miasto zrezygnuje z wynajmowania pomieszczeń w Zamku Książąt Pomorskich. To tam do tej pory odbywały się śluby cywilne.



Jak pisze Ryszard Słoka - sala użytkowana jest na podstawie umowy użyczenia zawartej 1 lutego 2007 roku na 30 lat. Przez ostatnie pięć lat miasto za wynajem zapłaciło prawie 40 tysięcy złotych.