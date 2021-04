Poniedziałkowy poranek na ulicach Szczecina. Raczej spokojnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dość spokojnie przebiegał poniedziałkowy poranek na szczecińskich ulicach. Problemy pojawiały się na Estakadzie Pomorskiej, Węźle Łękno i ulicy Krasińskiego przed rondem Giedroycia na Niebuszewie.

Radio Szczecin na żywo nadawało serwisy "Autoradio" z pl. Żołnierza. To z powodu zmian w organizacji ruchu - w sobotę drogowcy zamknęli odcinek od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła. To w związku z przebudową torowiska tramwajowego od Dworca Niebuszewo do ścisłego centrum.



W poniedziałek serwisy dla kierowców na antenę Radia Szczecin wrócą o godzinie 15. Słuchacze jednak mogą informować nas o sytuacji na drogach przez całą dobę - pod numerem 510 777 222 .