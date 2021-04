"W regionie liczba łóżek covidowych jest na razie wystarczająca"

W województwie zachodniopomorskim system zadziałał i zdał egzamin - mówiła, w "Rozmowach pod Krawatem", doktor Magdalena Wiśniewska, kierownik szpitala tymczasowego na Pomorzanach.

Jeszcze przed trzecią falą pandemii, w naszym regionie, udało się zapewnić o 300 łóżek "covidowych" więcej. Dzięki temu, chociaż do placówek trafiło więcej pacjentów, nie ma problemów z zapewnieniem im miejsca.- Trzymamy się mniej więcej na tym samym poziomie, jeśli chodzi o liczbę pacjentów, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że w naszym województwie udało się bardzo szybko zwiększyć pulę łóżek "covidowych", tuż przed największym szczytem trzeciej fali. Liczba tych łóżek wzrosła o ponad 300, także to już widać, bo hospitalizacji, sumarycznie w naszym województwie jest więcej niż dwa tygodnie temu, bo jest ich prawie 1300, a było 1000. System więc zdał egzamin - tłumaczyła Wiśniewska.Doktor Wiśniewska podkreślała także, że rekrutacja personelu medycznego trwa cały czas.