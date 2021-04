Amantadyna: "poczekajmy cierpliwie na badania kliniczne"

Dlaczego coraz młodsi pacjenci ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem? Doktor Magdalena Wiśniewska, kierownik szpitala tymczasowego na Pomorzanach tłumaczyła w "Rozmowach pod krawatem", że z jednej strony to efekt mutacji, większej "zjadliwości" wirusa.

Z drugiej strony to potwierdza skuteczność szczepienia seniorów.- Większość populacji 75+ jest zaszczepiona. To jest koronny dowód na to, że szczepionki działają. Szczepionka nie chroni przed ponownym zakażeniem, ale szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem tego zakażenia. Nawet jeśli mamy zachorowanie u osób starszych, to one nie są na tyle w złej formie, żeby trafić do szpitala. Natomiast w tej chwili, gdy mamy bardziej zjadliwe formy wirusa, młodsze osoby również mogą chorować i to mogą chorować w przebiegu wcale nie bezobjawowym - tłumaczyła.Dr Wiśniewska czeka też na efekty badań klinicznych amantadyny - na razie nie poleca jej stosowania.- Każdy taki lek musi przejść badania kliniczne i cieszę się, że amantadyna te badania przechodzi. Nie wiem jakie będą wyniki badań, ale wiem, jak do tej pory funkcjonowała w grypie A i grypie B. Na początku było "wielkie halo", że jest fantastyczny lek, ale po kilku sezonach grypy okazało się, że jednak amantadyna nie jest skuteczna. Ale poczekajmy cierpliwie, nie chcę tu wróżyć z fusów - zaznaczyła.Jak poinformował ostatnio prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej, efekty badań klinicznych skuteczności amantadyny w leczeniu koronawirusa powinniśmy poznać za kilka tygodni.