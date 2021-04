Port w Kołobrzegu chce przyjmować większe statki

Port w Kołobrzegu. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Ko%C5%82obrzeg

Rozpoczęły się prace, które mają umożliwić zawijanie do tego portu jednostek o około 30 metrów dłuższych niż te, które dziś mogą wpływać do Kołobrzegu - mówi Sebastian Zigler, kierownik Portu Handlowego i Pasażerskiego w Świnoujściu.

- Rozpoczynamy pracę nad przebudową kanału portowego, żeby umożliwić zawinięcie do portu jednostkom o długości 130 metrów i szerokości między 19 a 20 metrów. Na chwilę obecną, maksymalna jednostka, która może zawinąć do portu, to 100 metrów i 15 metrów szerokości - dodaje Zigler.



Przygotowywana jest analiza nawigacyjna. - Na chwilę obecną przygotowujemy dokumentację, taką jak analiza nawigacyjna. Uszczegółowi ona parametry jednostek, które przy niewielkich - można powiedzieć - korektach obecnej infrastruktury w porcie, umożliwi wejście większym jednostkom do portu - tłumaczy Zigler.



Zwiększy się też zanurzenie statków o pół metra. Dziś port w Kołobrzegu, tylko w pierwszym kwartale roku, przeładował 80 tysięcy ton towarów.