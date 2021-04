ZWiK zakręca wodę na Prawobrzeżu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przerwy w dostawie wody mogą spodziewać się - w poniedziałek w nocy - mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina.

Chodzi o okolice przebudowywanego węzła drogowego przy ulicy Granitowej w Podjuchach. Tutaj, w godzinach wieczornych, rozpocznie się przełączanie sieci wodociągowej na nowy jej odcinek - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Od Węzła Granitowa i dalej w kierunku ulicy Rymarskiej, aż do dzielnicy Żydowce-Klucz mogą nastąpić utrudnienia, jeśli chodzi o dostawy wody do naszych kranów. Informacje dodatkowe znajdziemy pod całodobowym numerem telefonu - 994 - dodaje Makowski.



Utrudnienia, w dostawie wody, potrwają najpóźniej do godziny 6.00 nad ranem.