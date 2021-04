Zanim podpalisz, pomyśl! Ruszył sezon wypalania traw

Za nielegalne wypalanie traw grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych. Fot. Adam Wójcik [Radio Szczecin/Archiwum]

Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że wypalanie traw to czyn podlegający karze.

W naszym regionie, odnotowano w miniony weekend kilkanaście pożarów traw. - To jeszcze nie jest duża liczba, ale widać, że to dopiero początek tego procederu - mówi Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



- Na tę chwilę widzimy pierwsze wyzwania związane z wypalaniem traw, nie jest to jeszcze duża liczba. Powiedziałbym o około 16 pożarach traw w ciepłe dni ostatniego weekendu, ale w skali całego kraju obserwujemy niestety znaczy wzrost. Tylko w niedzielę 11 kwietnia, na terenie całej Polski, odnotowaliśmy 876 pożarów traw, co pokazuje, że zaczynamy sezon wypalania traw - tłumaczy Kubiak.



- Wypalanie traw nic nie daje, a wręcz jest szkodliwe - przypomina Tomasz Kubiak z PSP.



- To powraca co roku i tak naprawdę my ciągle nie potrafimy tego logicznie wytłumaczyć. Często osoby, nadzorujące nawet wypalanie traw, jeśli takie się trafią, gdy my przyjeżdżamy, tłumaczą to np. "użyźnianiem gleby". To są wytłumaczenia nie mające żadnego znaczenia z punktu widzenia gospodarki rolnej - zapewnia Kubiak.



Kara za wypalanie traw może sięgnąć pięciu tysięcy złotych, a w razie zagrożenia życia grozi nawet do 10 lat więzienia. Natomiast, rolnicy mogą stracić dopłaty.



W zeszłym roku, strażacy uchronili całą miejscowość, która mogła ulec spaleniu w powiecie drawskim.