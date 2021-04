Wystawa katyńska w Klubie Garnizonowym w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Autentyczny sygnet polskiego oficera odnaleziony podczas ekshumacji w Charkowie można oglądać na wystawie, którą w poniedziałek otwarto w Klubie Garnizonowym 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

- To sygnet należący do ojca Ewy Gruner-Żarnoch, długoletniej prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich - mówi Ewa Tyrlińska-Kępys, obecna prezes Stowarzyszenia. - Historyczny sygnet dr Ewy Gruner-Żarnoch, który został znaleziony podczas ekshumacji w 1995 roku. To sygnet jej ojca, który nosiła do końca swojego życia, czyli do 14 kwietnia. Zmarła rok temu.



- Na wystawie prezentowane są mundury i sprzęt Wojska Polskiego z 1939 roku - mówi Cezary Jankowski z Koła Byłych Żołnierzy 12 Pułku Ułanów. - Pamiętamy też, że ofiarami zbrodni katyńskiej byli oficerowie 12 Pułku Ułanów. Ocenia się ich na 18 osób. Wśród nich dowódca płk Andrzej Kuczek, również mjr Celestyn Kański, ponadto mjr Karol Rudnicki. Córka Karola Rudnickiego i syn majora Kańskiego są członkami naszego koła i tabliczki poświęcone tym oficerom, których wymieniłem, są umieszczone przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Centralnym.



We wtorek będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To dzień, w którym w 1943 roku Niemcy ogłosili o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD.