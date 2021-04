Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski Kontyngent liczy ponad 200 żołnierzy żołnierzy i pracowników - głównie z 12. Brygady Zmechanizowanej. źródło: Oficer Prasowy 12BZ kapitan Błażej Łukaszewski

Żołnierze III kontyngentu wojskowego w Libanie rozpoczęli wspólne patrole na granicy. Trzon zmiany tworzą mundurowi z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Głównym zadaniem misji jest utrzymanie pokoju pomiędzy Libanem a Izraelem. To całodobowa służba w dobrej sprawie - komentuje kapitan Błażej Łukaszewski, rzecznik prasowy "Błękitnej Brygady".



- Na co dzień Polacy współdziałają z żołnierzami z Irlandii, Węgier i Malty, co stanowi dla nich niezwykle cenne doświadczenie. Najważniejszym zadaniem kontyngentu jest patrolowanie granicy między Izraelem a Libanem - mówi.



Pluton z posterunku o nazwie "6-50" każdego dnia wyznacza zespoły do pełnienia zadań przy tzw. "blue line", czyli na pograniczu.



