Praca wre w rejonie Kanału Dębickiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jedna ze sztandarowych inwestycji w szczecińskim porcie. Za 340 milionów złotych są modernizowane i budowane od podstaw nabrzeża w rejonie Kanału Dębickiego.

Pracownicy firmy NDI rozbierają już stare nabrzeża, wbijane są też - prawie metrowej średnicy - rury, na których posadowione będzie nowe nabrzeże. - To nie koniec prac - zapewnia Piotr Arabczyk, kierownik projektu.



- Pogłębiamy kanał, musimy wydobyć półtora miliona metrów sześciennych urobku, który będzie transportowany rurociągiem na wyspę Ostrów Mieleński. Na drugiej stronie, nabrzeża Czeskiego i Słowackiego budujemy nowe nabrzeża. To jest nabrzeże Norweskie i Duńskie o długości ponad 1 kilometra - tłumaczy Arabczyk.



- W rejonie Kanału Dębickiego powstaną dwa kilometry nabrzeży - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.



- Ogromna modernizacja czeka też dwa - obecnie istniejące nabrzeża - Czeskie i Słowackie. One praktycznie zostaną zbudowane od nowa. Poprawa warunków żeglugowych w samym Kanale Dębickim, bo ten kanał będzie pogłębiony do 12,5 metrów. Osiągnie więc tę głębokość, którą będzie miał zmodernizowany i pogłębiony tor wodny Świnoujście-Szczecin - dodaje Woźniak-Lewandowska.



Inwestycja ma być zakończona w 2023 roku.