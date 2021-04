Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Bogucki: "zginęli, bo byli Polakami" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie złożono we wtorek kwiaty, modlono się też w intencji zamordowanych przez NKWD.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.Regina Szostek wiosną 1940 roku straciła ojca: - Przeżywam to bardzo, myślę, że stale. Nigdy w życiu nie powiedziałam słowa "tata", bo tata nigdy mnie nie zobaczył, ani ja - taty. 4 stycznia się urodziłam 1940 roku, tatuś już był w niewoli. Był zawodowym oficerem i został powołany do czynnej służby. Znalazł się w Kozielsku.- To była zbrodnia przeciwko ludzkości - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Wszyscy, którzy zginęli w Katyniu, to były ofiary ludobójstwa. To trzeba jasno mówić. Oni zginęli, tylko dlatego że byli Polakami, zostali bestialsko zamordowani, strzałem w tył głowy przez czerwonych zbrodniarzy, dlatego że byli polskimi oficerami. My - jako naród - nie możemy sobie pozwolić na to, aby o tej zbrodni, która przez wiele lat była ukrywana i zakłamywana, również tutaj w Polsce, aby dzisiaj - w wolnym kraju - o niej nie pamiętać.Na mocy tajnej uchwały - podpisanej 5 marca 1940 przez Józefa Stalina i jego towarzyszy z Politbiura - funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, a także - w większości cywilów - osadzonych w więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy.Przez lata, władze sowieckie przekonywały światową opinię publiczną, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Dopiero w 1990 roku Rosjanie przyznali, że masowe egzekucje przeprowadziło NKWD.