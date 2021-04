Mniej pacjentów w Szpitalu Wojskowym. To strach przed Covid-19? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mniejsza liczba pacjentów odwiedza diagnostykę i przychodnię 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Od tygodnia, placówka jest tzw. "szpitalem covidowym". Oznacza to, że w jednym ze skrzydeł budynku wydzielone zostały sale dla pacjentów cierpiących na COVID-19. Zdaniem personelu szpitala mogło to zrazić pacjentów, do przychodzenia na regularne badania.Naczelna pielęgniarka 109. Szpitala Wojskowego Katarzyna Grabowiecka podkreśla, że personel i pacjenci "covidowi" są całkowicie odizolowani od reszty.- Wynika to z błędnego przepływu informacji. Może na początku zostało to też tak odebrane, że nasza placówka w całości przekształcona jest w szpital "covidowy". Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie leczenia pacjentów hospitalizowanych. Natomiast pracownia medycyny nuklearnej, diagnostyka obrazowa, typu zdjęcia radiologiczne, pracują i przyjmują pacjentów w sposób bezpieczny - zapewnia Grabowiecka.- Sytuację w szpitalu kontrolują żołnierze - dodaje Marcin Górka, rzecznik prasowy szpitala. - Aby zachowywane były reżimy sanitarne, mieli dezynfekowane ręce, stali w odpowiedniej odległości od siebie. To wszystko po to, aby wszystko odbywało się dla nich maksymalnie bezpiecznie.Mimo leczenia przez personel szpitala nosicieli koronawirusa - nadal funkcjonują w nim: przychodnia oraz diagnostyka czy pracownia rentgenowska. Punkt przyjęć pacjentów znajduje się w wejściu C placówki.