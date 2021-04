Goście RSnW: odbudowa rynku pracy to są dla młodych stracone lata

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Młodzi ludzie to grupa społeczna, która najsilniej odczuwa skutki lockdownu - co widać po liczbach. Tak mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Według statystyk, w tym roku w urzędach pracy zarejestrowano blisko 20% więcej młodych osób niż rok wcześniej.



Jak mówił zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak, ta sytuacja będzie miała swoje konsekwencje jeszcze długo po zakończeniu pandemii.



- Rynek pracy odbudowuje się dużo dłużej. W przypadku młodych, każdy rok tej odbudowy to są stracone lata, utrudniony start na przyszłość i na całe życie - mówił Kubisiak.



Jak dodawała socjolog dr Justyna Sarnowska, rzeczywistość postpandemiczna zmieni nastawienie pracodawców m.in. do dodatkowych benefitów, które zachęcają młodych ludzi do podjęcia pracy.



- Może to być potencjalnie pierwsza grupa wydatków z których pracodawcy postanowią zrezygnować - mówiła Sarnowska.



Według danych GUS, na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 285 tysięcy osób do 30. roku życia.