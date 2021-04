Kończy się przebudowa kąpieliska Dąbie [ZDJĘCIA]

Fot. ZUK Fot. ZUK Fot. ZUK Fot. ZUK Fot. ZUK Fot. ZUK Fot. ZUK

W drugim miesiącu wakacji skorzystamy z kąpieliska Dąbie w Szczecinie. Powoli kończy się jego przebudowa. Ma to być najnowocześniejszy tego typu obiekt w mieście.

Na kąpielisku każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Zacumuje tam wielki zabawkowy statek, będą place zabaw dla najmłodszych, do dyspozycji będzie też piramida linowa. Dla starszych ustawiona zostanie siłownia pod chmurką. Będą stoły piknikowe, altany gastronomiczne i pergole. Całość będzie oświetlona i monitorowana.



Na kąpielisku, zamiast starego, pochodzącego z lat 60. budynku - pojawił się nowy, parterowy. Będzie pełnił funkcję administracyjno-socjalną. Przy wejściu wybudowany został także budynek kas. Trwa aranżacja dużego terenu przylegającego do plaży. Układane są nowe chodniki i nawierzchnia dróg dojazdowych.



Planowany termin zakończenia wszystkich robót to koniec lipca tego roku.