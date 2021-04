839 nowych zakażonych w regionie. Zmarło 31 osób

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

W ciągu minionej doby potwierdzono 21 283 nowe zakażenia koronawirusem w kraju, w tym 839 w województwie zachodniopomorskim - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wtorku zmarły 803 zakażone osoby, w tym 31 z naszego regionu.

Dane o nowych zakażeniach dotyczą województw: śląskiego (3386), mazowieckiego (2925), wielkopolskiego (2102), małopolskiego (1886), dolnośląskiego (1710), łódzkiego (1635), pomorskiego (1108), lubelskiego (1003), kujawsko-pomorskiego (989), zachodniopomorskiego (839), podkarpackiego (818), warmińsko-mazurskiego (610), świętokrzyskiego (547), podlaskiego (540), opolskiego (499), lubuskiego (438). 248 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły 182 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 621 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem 2 621 116/ 59 930 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).



Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział podczas konferencji prasowej, że mamy już za sobą apogeum trzeciej fali epidemii. Wysoka jest natomiast liczba hospitalizacji. Wyjaśnił, że najwięcej przypadków zakażeń było w poprzednich tygodniach, natomiast ciągle wielu chorych trafia do szpitali.



Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, liczba pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach zmniejszyła się o ponad 700. Obecnie zajętych jest niemal 34 tysiące łóżek covidowych. Z kolei o 56 osób spadła liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. W sumie do respiratorów podłączonych jest 3 457 osób.