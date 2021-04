Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przybywa szczepiących i nowych punktów. A w małych punktach, takich jak np. w Morzycznie w gminie Kobylanka, medykament podawany jest raz w tygodniu 150 osobom.

W Morzycznie gminny punkt szczepień został utworzony w wiejskiej świetlicy.- Tu jest organizacja bardzo dobra. Dopiero co wszedłem i już wyszedłem, to była góra 15 minut. Szczepienie nie boli, tyle co ugryzienie muchy. - To wszystko jakoś tak idzie, szybciutko. Zapisałam się tutaj w gminie i w ciągu dwóch tygodni już mnie powiadomili. Drugie szczepienie miałam przyspieszone o 9 dni. Ja już oczywiście jestem także po pierwszej dawce - mówili mieszkańcy gminy Kobylanka.- Szczepienia odbywają się w świetlicy, ale reżim sanitarny jest zachowany - zapewnia lekarz Monika Owsianko. - Przebiega to wszystko bardzo sprawnie, zgodnie ze sztuką, tak żeby nie było tłumów. Staramy się, aby reżim sanitarny został bardzo dobrze zachowany. Większość ludzi przed szczepieniem jest bardzo zestresowana. Zupełnie niepotrzebnie.Dodajmy, że w Polsce wykonano prawie 8 milionów szczepień. A jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, do końca sierpnia mają być zaszczepieni wszyscy chętni.