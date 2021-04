Siemyśl w końcu będzie miał remizę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po kilkunastu latach starań, Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Siemyśl (powiat kołobrzeski) doczeka się remizy z prawdziwego zdarzenia.

Środki - na budowę zupełnie nowego obiektu - pochodzić będą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel rząd przekazał 1 milion 500 tysięcy złotych.



O budowę nowej remizy mieszkańcy Siemyśla walczyli od 2008 roku - mówi strażak-ochotnik Arkadiusz Siwy.



- Doszliśmy myślę, że już do finału pozyskiwania środków potrzebnych na budowę remizy. Usytuowana będzie za urzędem gminy. Będzie miała swój osobny wyjazd na drogę powiatową. Także nie będzie to kolidowało z ludźmi, którzy będą przyjeżdżali załatwiać sprawy urzędowe - dodaje Siwy.



Obecny budynek OSP w Siemyślu jest w bardzo złym stanie i - jak twierdzą sami strażacy - za chwilę może grozić zawaleniem. Stąd gotowy jest już projekt nowej remizy, z którego wszyscy są w pełni zadowoleni - mówi strażak-ochotnik Piotr Kuźma.



- Z mojej perspektywy to naprawdę dobry projekt. Trzy boksy, pomieszczenie na jeden mniejszy samochód osobowy, pomieszczenie warsztatowe z kanałem i wieża z suszarnią do węży - dodaje Kuźma.



Nowa remiza strażacka w Siemyślu zostanie oddana do użytku pod koniec 2022 roku.