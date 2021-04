Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W regionie powstanie jeden z pierwszych punktów szczepień masowych. Na początek będzie ich 16 w całej Polsce.

W Zachodniopomorskiem działał będzie w Koszalinie w hali widowiskowo-sportowej - poinformował na Twitterze Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Pilotażowe punkty szczepień ruszą w przyszłym tygodniu. Będą to miejsca, gdzie szczepienia przeciw COVID-19 będą wykonywane w sposób masowy.



Wszystko po to, by przyspieszyć podawanie preparatów.