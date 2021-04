Nowy punkt widokowy w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowy taras widokowy powstanie w Kołobrzegu. Miejscowe władze planują budowę nowej atrakcji turystycznej w zachodniej części miasta.

Koncepcja budowy tarasu widokowego pojawiła się podczas konsultacji w sprawie budowy nowego zejścia na plażę przy ulicy Plażowej. Władze miasta uznały, że przy okazji realizacji inwestycji można stworzyć nową atrakcję, dzięki której będzie można podziwiać nadmorskie widoki. Poza samym przejściem na plażę o długości 200 metrów powstanie też taras o powierzchni 100 metrów kwadratowych.



Magistrat posiada trzy koncepcje na to miejsce, a o najbardziej realnej mówi Czesław Stoma z wydziału inwestycji Urzędu Miasta w Kołobrzegu. - Poziom tarasu widokowego-górnego to 6,5 metra. Ze szklaną podłogą przypomina to dziób łodzi, gdzie będzie można zrobić zdjęcia i w bardziej indywidualny sposób podziwiać morze - mówi Stoma.



W tym roku urzędnicy planują stworzyć pełną dokumentację dla inwestycji. Same prace powinny rozpocząć się przed przyszłorocznym sezonem letnim. Szacowany koszt całego zejścia wraz z tarasem to 3 miliony złotych.