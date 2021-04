Poznamy datę wyjścia wojsk NATO z Afganistanu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Całe NATO wyjdzie z Afganistanu razem - zadeklarował szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

Prezydent USA Joe Biden ma ogłosić w środę datę zakończenia misji w Afganistanie. Przewiduje się, że będzie to 11 września tego roku.



Misja USA i NATO w Afganistanie trwa niemal 20 lat. Według ustaleń poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Amerykanie mieli wrócić do domu 1 maja, ale talibowie, z którymi Trump podpisał w tej sprawie porozumienie, wbrew obietnicom, nie złożyli broni i nadal atakują siły rządowe.



Amerykańskie media twierdzą, że Joe Biden ogłosi wieczorem, że USA opuszczą Afganistan 11 września, w 20. rocznicę ataków na World Trade Center, od których cała misja się zaczęła.



W siedzibie NATO w Brukseli sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił dzisiaj, że nie tylko Amerykanie, ale i wszystkie inne wojska NATO zakończą misję w tym samym czasie.



- Czas, by nasi żołnierze wrócili do domów. Prezydent Biden ogłosi szczegóły wieczorem, a ja jestem tu w Brukseli, by z naszymi sojusznikami pracować nad tym. Weszliśmy tam razem i wyjdziemy razem. W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy pracować nad bezpiecznym, skoordynowanym wycofaniem naszych sił z Afganistanu - powiedział Blinken.



Amerykanie, a potem NATO, weszli do Afganistanu pod koniec 2001 roku. W szczytowym momencie w tym kraju było ponad 100 tysięcy zagranicznych żołnierzy, w tym ponad dwa tysiące Polaków. W 2015 roku rozpoczęła się nowa, mniejsza misja NATO, która zajmuje się już wyłącznie szkoleniem miejscowych sił.



Obecnie w Afganistanie jest niemal 10 tysięcy obcych wojsk, w tym grupa Polaków.