"Nie można opierać się na przypuszczeniach, potrzebne są badania i fakty". Tak o ewentualnym zastosowaniu amantadyny, w leczeniu chorych na Covid-19, mówi Czesław Hoc.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie lekarz i przewodniczący sejmowej komisji zdrowia podkreślał w "Rozmowie pod Krawatem", że przed ewentualnym stosowaniem amantadyny - na szeroką skalę - niezbędne są długie badania. Są one potrzebne tym bardziej, że specyfiku nie można podawać osobom z wieloma schorzeniami.- Żadne przypuszczenia, czy poglądy indywidualne, to nie jest fakt. Medycyna musi opierać się na pewnych faktach. Wszystkie leki, jakie stosujemy są badane naukowo. To nie jest tak, że to jest lek obojętny, on ma przeciwskazania - jaska, przerost gruczołu krokowego, choroba serca, incydenty sercowo-naczyniowe i wiele innych - tłumaczył Hoc.Hoc dodał, że był jednym z inicjatorów badania amantadyny pod kątem skuteczności w walce z epidemią. Pierwsze wyniki mamy poznać w ciągu dwóch tygodni.