Prawie od 60 lat czytają ją marynarze [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podziękowania dla kucharza od załogi statku Armia Krajowa, sprawozdanie z narady kapitanów i mechaników, zdjęcia nowych statków - to wszystko można było zobaczyć w biuletynie informacyjnym Polskiej Żeglugi Morskiej "Bryza".

- Ten miesięcznik ukazuje się już prawie 60 lat - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



- Taki szczyt popularności miała w latach '80, kiedy stała się takim de facto pismem morskim kilku przedsiębiorstw. Do PŻM-u jako wydawcy dołączyła Polska Żegluga Bałtycka, Transocean i Świnoujska Odra. Te wszystkie firmy razem redagowały to pismo. "Bryza" miała nakład ponad 7 tysięcy egzemplarzy - dodaje Gogol.



- "Bryza" jest rozsyłana na statki z pocztą kapitańską. Marynarze zaczytywali się w "Bryzie" - mówi Bogusław Marciniak, który 30 lat pływał na statkach PŻM.



- Zawsze docierała i była czytana od dechy do dechy. Kiedyś nie było takiej komunikacji jak teraz jest, jeśli chodzi o porozumiewanie się z rodziną, ze światem itd. Kiedyś "Bryza" i takie komunikaty z Polskiej Żeglugi Morskiej były połykane - tłumaczy Marciniak.



Obecnie "Bryza" ukazuje się w wersji papierowej w ilości 600 egzemplarzy. To najstarsze pismo zakładowe w Polsce.