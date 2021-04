Ponad 21 tys. nowych zachorowań na Covid-19

824 zachorowania z powodu koronawirusa to dane z województwa zachodniopomorskiego.

W ciągu minionej doby potwierdzono 21 tysięcy 130 nowych zakażeń - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 682 zakażone osoby, a wyzdrowiało 8 tysięcy 837 osób.Z powodu COVID-19 zmarło 175 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 507 osób.Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim - 3 tysiące 142 przypadki, a najmniej - w podlaskim - 374 przypadki. 186 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Liczba pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w szpitalach zmniejszyła się o ponad 600. Obecnie zajęte są 33 tysiące 253 łóżka covidowe. W sumie w Polsce takich łóżek jest obecnie prawie 46 tysięcy.O 14 spadła liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. W sumie zajęte są 3 tysiące 443 respiratory spośród ponad 4,5 tysiąca dostępnych.Na kwarantannie przebywa obecnie prawie 353 tysiące osób. W porównaniu z dniem wczorajszym to spadek o ponad 3 tysiące osób.Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 91 tysięcy testów na koronawirusa.Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 2 miliony 642 tysiące 242 zakażenia koronawirusem. W sumie zmarło 60 tysięcy 612 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 2 miliony 238 tysięcy osób.