Wrócił swobodny ruch na trasie z z Kołobrzegu do Grzybowa [ZDJĘCIA]

Kierowcy mogą już korzystać z całego odcinka nowej drogi z Kołobrzegu do Grzybowa. Prace remontowe trwały w tym miejscu od 2019 roku.

Chociaż prowadzone były etapami, to w czasie inwestycji nie obyło się bez zamykania poszczególnych odcinków drogi.



Obecnie droga jest już w pełni przejezdna i nie występują tu żadne utrudnienia. O tym, co się zmieniło mówi Jacek Zadka, wykonawca inwestycji.



- Wykonaliśmy modernizację drogi, modernizację chodników. Wykonaliśmy też ciąg pieszo-rowerowy od granicy z Kołobrzegiem do końca Grzybowa. Zakres to niespełna trzy kilometry drogi - dodaje Zadka.



Dodatkowo droga zyskała nowe oświetlenie, a na całym odcinku wymieniono kanalizację deszczową.



Całość kosztowała 11 milionów złotych. Starostwo powiatowe w Kołobrzegu realizujące inwestycję uzyskało na ten cel 50 % dofinansowania z funduszu dróg samorządowych.



Wyremontowana droga jest główną trasą z Kołobrzegu do sąsiednich miejscowości nadmorskich: do Dźwirzyna i Mrzeżyna.