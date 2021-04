Zagraniczni uczniowie zmierzą się z polskimi przysłowiami

Obcokrajowcy z naszego województwa zmierzą się z polskimi przysłowiami. To za sprawą konkursu ortograficzno-językowego, który organizuje XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Odbędzie się on w formie online 22 kwietnia o godzinie 10:00 i jest skierowany do wszystkich zagranicznych uczniów klas 7 i 8 z całego zachodniopomorskiego.W tym roku podzielony jest on na dwie części - mówi pomysłodawczyni konkursu, Lilliana Grzegorczyk.- Pierwszą częścią będzie dyktando o wiośnie, które uczniowie napiszą odręcznie. Uczestnik zrobi wtedy zdjęcie swojej pracy i wyśle do nas, czyli XVI LO. Druga część to będzie krótki test, w którym każdy uczeń w puste miejsce musi wpisać odpowiedni wyraz, który utworzy prawidłowe przysłowie - mówi Grzegorczyk.Konkurs ma pomóc między innymi w rozwijaniu świadomości językowej.- Celem naszego konkursu jest szerzenie i wzbogacenie wśród uczniów wiedzy o polskich przysłowiach. Oczywiście też o rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego i popularyzowanie poprawnej polszczyzny - mówi pomysłodawczyni konkursu.Formularz zgłoszeniowy oraz jego szczegółowe zasady znajdują się na internetowej stronie XVI LO Wydarzenie odbędzie się pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.