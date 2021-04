Rehabilitacja po Covidzie w Połczynie-Zdroju. Nie tylko tam [ZDJĘCIA]

Sanatorium Gryf. Połczyn Zdrój. Fot. Polska Grupa Uzdrowiskowa

W Uzdrowisku w Połczynie-Zdroju ruszyła rehabilitacja pocovidowa, finansowana w stu procentach przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Osoby ze skierowaniami mogą już kontaktować się z placówką, by ustalić dogodny termin turnusu. Program leczenia gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji. Ważnym wymogiem w kwalifikacji do leczenia jest przedstawienie wyników badań diagnostycznych między innymi EKG oraz RTG klatki piersiowej, a także wyników badań laboratoryjnych.



Rehabilitacja pocovidowa odbywa się we wszystkich placówkach Polskiej Grupy Uzdrowiskowej, czyli poza Połczynem, także w Świeradowie, Cieplicach oraz w Uzdrowiskach Kłodzkich.