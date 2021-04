Fot. ZUK Szczecin Fot. ZUK Szczecin Fot. ZUK Szczecin Fot. ZUK Szczecin Fot. ZUK Szczecin Fot. ZUK Szczecin

Powstaje on na osiedlu Majowym - przy ulicy Maciejowickiej dobiega końca budowa zbrojonych przeszkód. Już zostały tam wytyczone alejki, ustawiono też lampy.

W następnej kolejności wykonawca przystąpi do zagospodarowania terenu. Pojawi się tam sporo zielni, ustawiona zostanie również mała architektura. Będzie też parking.



Inwestycja powinna zakończyć się we wrześniu. Koszt tego zadania to prawie 3 miliony złotych.