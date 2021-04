Dziennikarz Radia Szczecin z nagrodą "Złotego Mikrofonu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nasz kolega redakcyjny Adam Wosik z nagrodą "Złotego Mikrofonu". Wyróżnienie za całokształt pracy stadionowego spikera przyznała mu Kapituła Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.

Laureat debiutanckiej statuetki nie ukrywa, że chciałby, aby wyróżnienie przyznawane było już na stałe także w niższych klasach rozgrywkowych.



- Mam taki pomysł i chcę go zaproponować, aby od roku 2023 ta nagroda na stałe trafiła do tych, którzy do mikrofonu mówią również i w klasie B. Mam nadzieję, że będzie to stały punkt programu każdego plebiscytu - mówi Wosik.



To bardzo dobry pomysł i z jego realizacją nie będziemy czekali aż do 2023 roku - zapowiedział Jan Bednarek, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.



- Pomysł ten bardzo mi się podoba. Docenimy również spikerów z niższych klas rozgrywkowych. Chcielibyśmy oficjalnie prosić pana Adama i zaprosić go do kapituły Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, aby on był tym jakby sędzią głównym w wyborze najlepszego spikera naszego województwa - mówi Bednarek.



Adam Wosik jest spikerem stadionowym od kilkunastu lat. Jego głos znany jest przede wszystkim z meczów Pogoni Szczecin i Olimpii Szczecin. Okazjonalnie wspiera także zespoły z niższych klas rozgrywkowych.