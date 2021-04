Pilnie potrzebna pomoc dla 14-miesięcznego Kacperka

Chłopiec chory na rdzeniowy zanik mięśni potrzebuje najdroższego leku świata wartego przeszło 9 milionów złotych.

Znajomi i przyjaciele rodziny zorganizowali kiermasz, na terenie przedszkola, w sobotę w Mostach pod Goleniowem - mówi Paulina Krześniak z grupy "Herosi Kacperka". - Na kiermaszu będą pyszne ciasta, swojskie wyroby, grochówka. Będą też stoiska z rękodziełem, zabawkami, ubraniami, książkami, a dla najmłodszych będzie przygotowana loteria fantowa. Pojawi się wóz strażacki, odwiedzą nas także motocykliści z lokalnej Motokorby.







Kiermasz potrwa od godziny 12 do 16.





Obecnie trwa walka z czasem, dlatego tak ważne jest szybkie zebranie wymaganej kwoty. - Problem polega na tym, że u Kacpra ta choroba została zdiagnozowana w wieku 12 miesięcy. Jest to bardzo późno, bo lek można podać do wagi 13,5 kg. Kacper w tej chwili waży 10,1 kilograma. Mamy w tej chwili 113 tysięcy złotych, więc to sam początek zbiórki - tłumaczy Krześniak.





Chłopcu można pomóc również wpłacając pieniądze na portalu siepomaga.pl . A także dołączając do Facebookowej grupy o nazwie "Herosi Kacperka", gdzie odbywają się licytacje.