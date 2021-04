Kolejne ogniska ptasiej grypy w regionie. "Sytuacja jest poważna"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

169 ognisk ptasiej grypy w całej Polsce i trzecie w tym sezonie skupisko w naszym regionie.

Po 4 latach przerwy znów możemy mówić o epidemii ptasiej grypy w Polsce, ale tak źle jeszcze nie było - mówi wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost i apeluje do hodowców.



- Chciałbym żeby hodowcy zrozumieli, że sytuacja jest absolutnie poważna. Muszą zadbać o bezpieczeństwo swoich hodowli, poprzez zapewnienie totalnej bioasekuracji, nie ma tutaj żadnych wyjątków - mówi Prost.



Powód to przede wszystkim utrzymujące się niskie temperatury i brak odpowiedniej dbałości hodowców o swoje gospodarstwa - mówi Prost. Nasze możliwości się kończą - dodaje.



- Problem polega na tym, że jest tak dużo ognisk, które wystąpiły prawie w jednym czasie, że środki, które służą do zwalczania tej choroby - poprzez zabicie ptaków - nie wystarczają. Służby nie są w stanie dojechać na czas do takiej hodowli. Trochę zawodzi logistyka, która nie była przygotowana na taką skalę - mówi wojewódzki lekarz weterynarii.



Czego więc konkretnie brakuje?



- Za mało jest odpowiednich, profesjonalnych samochodów transportowych. Brakuje inspektorów weterynaryjnych i ludzi, którzy obsługują tę likwidację ogniska - mówi Maciej Prost.



Wojewódzki lekarz weterynarii dodaje, że ptasia grypa nie zagraża człowiekowi bezpośrednio. Wirusa zabijemy myjąc ręce ciepłą wodą z mydłem.



Trzecie ognisko w tym sezonie w naszym regionie wykryto 10 kwietnia na fermie kaczek w powiecie choszczeńskim. Zutylizować trzeba było ponad 5 tys zwierząt. W Zachodniopomorskiem - które jest wiodącym województwem jeśli chodzi o hodowlę ptactwa - mamy w sumie kilkaset ferm.