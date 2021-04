Kolejna ścieżka rowerowa w Stargardzie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowa ścieżka rowerowa o długości 600 metrów powstanie w Stargardzie.

Prace wzdłuż ulicy Nasiennej już się rozpoczęły.

Poza nową nawierzchnią na trasie pojawi się odpowiednie oznakowanie - pionowe i poziome - będą także nowe wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji miejskiej. Koszt inwestycji to 855 tysięcy złotych.



To element większego projektu, w ramach którego w mieście powstaną m. in. dwie kolejne ścieżki - wzdłuż ul. Barnima, Spokojnej i Armii Krajowej. Całość kosztować będzie ponad 12 milionów złotych.