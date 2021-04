Okradał sklepy rowerowe, a w mieszkaniu, w którym ukrył łup przechowywał także narkotyki – mowa o 30-latku zatrzymanym przez kołobrzeską policję.

Kołobrzescy kryminalni na trop złodzieja wpadli po tym, jak ukradł trzy jednoślady z jednego ze sklepów rowerowych. Udali się do jego miejsca zamieszkania. Po przeszukaniu pomieszczeń udało się odnaleźć skradzione rowery, a także akcesoria o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.



Policjanci odnaleźli również czwarty rower, który 30-latek miał kupić od znajomego po okazyjnej cenie. Okazało się, że ukradł go z innego sklepu rowerowego w Kołobrzegu.



To jednak nie koniec kłopotów mężczyzny. 30-latek ukrywał w swoim mieszkaniu także ponad pół kilograma mefedronu i amfetaminy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty paserstwa, kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.