Pomoc żywnościową dla najuboższych organizują Koło Gospodyń Wiejskich Fregata z Międzywodzia i dziwnowski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Potrzebujący mogą otrzymać do 43 kilogramów jedzenia rocznie. Warunkiem jest dochód niższy niż 1542 złote - w przypadku osoby, która mieszka sama lub 1 161 na każdego domownika w przypadku rodzin z większą liczbą osób.Żeby zakwalifikować się do programu należy zgłosić się do OPS-u w Dziwnowie. Członkinie koła Fregata proszą o kontakt wszystkich, którzy znają osoby potrzebujące takiego wsparcia. Numery telefonów można znaleźć na facebookowym profilu stowarzyszenia . Pierwsze paczki do adresatów trafią jeszcze w tym miesiącu.Akcję współorganizują także Bank Żywności imienia Jacka Kuronia i Klub Radnych "Przyjazna Gmina".