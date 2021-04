Kiermasz dla Kacperka na zakup najdroższego leku świata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kilkanaście stoisk, wozy straży pożarnej czy konkursy dla dzieci. Tak wyglądał sobotni kiermasz w Mostach pod Goleniowem na rzecz małego Kacperka.

14-miesięczny chłopiec walczy z rdzeniowym zanikiem mięśniowym. Kupując ciasto czy zabawki, można było wspomóc jego kosztowne leczenie. Lek na SMA kosztuje 9 milionów złotych.- Mamy tutaj rzeczy, które dawali darczyńcy. - Gry, zabawki, długopisy, różnego rodzaju gadżety. Wszystko nam schodzi. Misie, zabawki, po prostu wszystko. - Jest murzynek. - Cel szczytny, także trzeba pomóc - mówią wolontariusze i kupujący.- Dzisiaj mamy Kiermasz Kacperkowy. Mamy stoisko z wyrobami swojskimi, gdzie mamy szynki i kiełbasy. Jest wojskowa grochówka - mówi Paulina Krzesniak z grupy Herosów.Jesteśmy podbudowani pomocą ludzi, ale do szczęśliwego finału wciąż daleko - mówią rodzice 14-miesięcznego Kacperka Gorzelańczyka. Jak mówi jego mama - Paulina, czasu jest niewiele.- Kacperek waży teraz ponad 10 kilogramów. Czas mamy do 13,5 kg, bo tylko do tej wagi może dostać ten lek - mówi pani Paulina.Jak mówi tata Kacperka - Michał, kiermasz nie udał by się bez pomocy życzliwych osób.- Mamy tutaj sporo znajomych, ale także ludzie z okolicznych miejscowości. Społeczność mamy wspaniałą. Nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o organizację grup motocyklowych czy pomoc strażaków - mówi pan Michał.Chłopcu można pomóc również wpłacając pieniądze na portalu siepomaga.pl lub dołączając do Facebookowej grupy o nazwie "Herosi Kacperka", gdzie odbywają się licytacje.