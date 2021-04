Przejazd w Dolicach zamknięty. Ruszył kolejny etap remontu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają drugi etap przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Dolice.

Modernizacja tej części linii między Szczecinem a Poznaniem rozpocznie się już w poniedziałek.



Prace na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 122 oznaczać będą całkowite zamknięcie przejazdu dla ruchu kierowców - mówi Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



- Zmiany w organizacji ruchu planowane są do 19 czerwca, wykonawca uzgodnił je z zarządcą drogi. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Strzebielewo, Krępcewo do Piasecznika. Dla pieszych zostanie zabezpieczone przejście w poziomie szyn. Prowadzone prace nie będą ograniczać ruchu pociągów - dodaje Pietrzykowski.



Do 19 czerwca wykonawca prac zamontuje na przejeździe w Dolicach nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, wzmocni konstrukcję przejazdu i zmodernizuje nawierzchnię drogową i oświetlenie.