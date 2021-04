Na Jasnych Błoniach zabrzmi "Głos Nienarodzonych"

W niedzielę w południe na Jasnych Błoniach usłyszymy "Głos Nienarodzonych". To dzwon, który jest inicjatywą podkarpackich obrońców życia.

W ubiegłym roku papież Franciszek pobłogosławił dzwon i podkreślał, że ma przypominać o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Do 21 każdy będzie mógł przyjść i uderzyć w niego manifestując w ten sposób postawę za życiem.To 9-godzinne wydarzenie przy pomniku św. Jana Pawła II w Szczecinie jest akcją zorganizowaną przez Fundację Małych Stópek - mówi Anna Piotrowska.- W tym roku, w miejsce marszu, proponujemy mieszkańcom Szczecina udział w wydarzeniu, które ma charakter symboliczny, ale niezwykle wymowny, chodzi o wydarzenie pt. "Usłysz", a więc o uderzenie w dzwon głosu nienarodzonych. Wszystko oczywiście odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, których wymaga od nas obecna sytuacja epidemiologiczna, także zachęcamy do udziału. Mamy nadzieję, tu nawiązując do słów papieża Franciszka, że "dzwon ten obudzi wiele sumień" - przekonuje Piotrowska.W niedzielę między godz. 12:00 a 21:00 zaprasza ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.- W tym godzinach, przy pomniku Jana Pawła II będzie stał dzwon, papież Franciszek pobłogosławił ten dzwon, wyrażając taką nadzieję, że będzie on budził sumienia, dla obrony nienarodzonych - dodaje ks. Kancelarczyk.Marsz dla Życia w tradycyjnej formie nie odbywa się drugi rok z rzędu, ze względu na obostrzenia epidemiczne.