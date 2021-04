Mury obronne w Kamieniu Pomorskim zostaną zrekonstruowanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kamień Pomorski dokona rekonstrukcji murów obronnych do wyglądu z czasów architektury średniowiecza.

Pracę ruszą jeszcze w tym roku i obejmą głównie pozostałości muru od strony Zalewu Kamieńskiego - mówi Grzegorz Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.



- Niegdyś to były prawie dwa kilometry, jeśli chodzi o mury obronne miasta i osiedla katedralnego. Niestety duża ich część została w wieku XIX zrekonstruowana za pomocą innej cegły, tym samym niszcząc tę strukturę średniowieczną architektury tych murów - mówi Kurka.



Wsparcie finansowe na rekonstrukcję kamieńskich murów obronnych to kwota 1,9 mln zł. Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło nie ukrywa, że władze gminy starały się o nie od wielu lat.



- Zabytki to przede wszystkim historia, ale dla nas również pewna oferta turystyczna. Dla naszego miasta, dla Pomorza Zachodniego. Stąd te nasze od kilku lat starania. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że uda się odnowić i uzyskać blask tych murów, które przed kilkuset laty były jedną z głównych części naszego regionu - mówi Kuryłło.



Kamieńskie ponad kilometrowe mury obronne zostaną zrekonstruowane najpóźniej do końca 2023 roku. Środki na ten cel pochodzić będą z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.