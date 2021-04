Kołobrzeski punkt szczepień masowych gotowy. Brakuje tylko szczepionek [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski samorząd utworzył punkt szczepień masowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W hali Łuczniczka powstały trzy stanowiska szczepień. Gotowa do pracy jest już także kadra medyczna.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska tłumaczy, że do otwarcia punktu brakuje tylko szczepionek.



- Czekamy na informację, kiedy pojawią się szczepionki. Mamy tak przygotowany ten punkt szczepień, że możemy w ciągu tygodnia wyszczepić 3000 osób, czyli około 500 dziennie - mówi Mieczkowska.



Data otwarcia kołobrzeskiego punktu nie jest jeszcze znana. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w każdym powiecie naszego województwa masowe szczepienia powinny wystartować na początku maja, po zwiększeniu dostaw szczepionek do Polski.



Na poniedziałek zaplanowano start 16 takich punktów w całej Polsce. W województwie zachodniopomorskim działa on w Koszalinie, gdzie w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich od rana zaszczepiono pierwszych pacjentów.