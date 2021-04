Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W miejscowości Gwda Mała, niedaleko Szczecinka, doszło do stłuczki. W wojskowej ciężarówce urwało się koło i to doprowadziło do zderzenia z autem osobowym.

Nikomu nic się nie stało, ruch w miejscu zdarzenia odbywał się wahadłowo. Kierowali nim funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Teraz nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 20.