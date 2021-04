Remont na Gdańskiej do połowy maja

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Około miesiąca potrwa remont nawierzchni fragmentu ulicy Gdańskiej w Szczecinie.

Nitka wjazdowa do miasta, od Mostu Pionierów do Basenu Górniczego jest już sfrezowana, trzeba zachować ostrożność - mówiła w naszej audycji "Czas Reakcji" rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. - Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie maja uda się zrealizować całość prac. Wszystko jest zależne od warunków atmosferycznych. Jeśli nie będzie padało, to drogowcy będą się uwijali szybko.



Pieczyńska dodała, że by nie utrudniać ruchu, prace będą prowadzone wieczorami i w nocy.

Gdańska to główna droga prowadząca do centrum Szczecina, dlatego nawierzchnia będzie wzmocniona specjalną szklano-węglową siatką.



Remont jest realizowany w ramach tzw. bieżącego utrzymania.