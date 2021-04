Połowa dorosłych Amerykanów po pierwszej dawce szczepionki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku wszyscy Amerykanie niezależnie od wieku, stanu zdrowia i wykonywanej pracy mogą się szczepić na Covid-19.

Według najnowszych danych, połowa dorosłej populacji Stanów Zjednoczonych jest już po pierwszej dawce szczepionki.



Wszystkie amerykańskie stany zniosły już ograniczenia w dostępie do szczepionki na Covid-19. Rejestrować się mogą wszystkie osoby powyżej 16. roku życia. W większości stanów terminy są niemal natychmiastowe. Zaszczepić się można w szpitalach, aptekach, punktach masowych szczepień w halach sportowych i stadionach a także namiotach ustawionych na parkingach i przy drogach. W niektórych miejscach nie trzeba się nawet rejestrować. Można przyjść na szczepienia w drodze do pracy albo po zakupy.



Przebieg szczepień w USA powszechnie uważany jest za sukces. Według danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób 50,4% dorosłych Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki, jedna trzecia populacji jest w pełni zaszczepiona. Wśród osób powyżej 65 roku życia szczepionkę otrzymało ponad 80%. Amerykanie szczepią przede wszystkim preparatami Pfizer i Moderna. Szczepienia środkiem Johnson & Johnson zostały wstrzymane. Decyzja w sprawie możliwego ich wznowienia powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu.