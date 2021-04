Będzie nowy most na Regalicy

Most kolejowy na Regalicy w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest pozwolenie na budowę mostu kolejowego na Regalicy. Wydał je wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Na rzece, obok dzisiejszej przeprawy powstanie dwutorowy most, który będzie o wiele wyżej położony nad lustrem Regalicy niż obecny.



- To oznacza, że właściwie przed nami już tylko wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac. Mam nadzieję - ze szczęśliwym finałem w 2023 roku. Most, po którym wreszcie będą mogły jechać obok siebie dwa pociągi i jednocześnie pod nimi będą mogły przepływać jednostki pływające, które dziś limitowane są niskim położeniem przęseł mostu - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.



Jedno zwodzone przęsło starego mostu pozostanie - jako zabytek techniki.



- Stare przęsło zostanie; będzie stanowiło widoczny zabytek dziedzictwa technicznego. Nowy most będzie poprowadzony w nowym śladzie obok nowego przęsła. Stare przęsło będzie uchylone, by nie było limitowaniem części żeglugi. Nowy tor wodny, co warto podkreślić, nie będzie przebiegał blisko lewego brzegu tylko centralną częścią pod mostem będzie odbywała się żegluga - dodał.



Dziś pod starym mostem na Regalicy mogą przepływać barki o szerokości około 13 metrów, po wybudowaniu nowej przeprawy prześwit toru wodnego dla barek będzie mierzył 50 metrów.



Inwestycję współfinansuje Bank Światowy.